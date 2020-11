Al Bano e Loredana Lecciso: "Compagna quasi perfetta". Rivelazioni piccanti sulla loro intimità

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati alle spalle la crisi che li ha travolti negli ultimi anni. Hanno ritrovato quella serenità e complicità che ha permesso loro di continuare a vivere insieme dopo un periodo che li ha visti lontani e separati, quando ormai tutti pensavano che il loro amore non potesse avere più futuro.

Il cantante si Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale “Intimità” in cui racconta di aver riscoperto una nuova sintonia con Loredana Lecciso, sia sul piano mentale che su quello fisico: “La dote più bella di Loredana? L’intelligenza, la sensibilità e il senso pratico. È una compagna quasi perfetta. Come io sono il compagno quasi perfetto per lei (ride, ndr)” ha dichiarato Al Bano felice di essere riuscito a ritrovare la sintonia perduta negli ultimi tempi.

Al Bano e Loredana di nuovo insieme felicemente

L’unico punto fermo che non è cambiato riguarda il matrimonio. Entrambi non sentono la necessità di sposarsi, ritenendo che non serva andare all’altare per confermare il loro amore. Tutte e due in passato hanno avuto esperienza matrimoniali, Carrisi con Romina Power per più di trenta anni e la Lecciso con l’imprenditore Fabio Cazzato per tre anni e con il quale ha avuto Brigitta, la sua primogenita: “È come se fossimo già sposati: il nostro è un matrimonio di intenti. Non sarà mai una carta a dirti che sei innamorato o se sei il compagno di vita ideale, a stabilirlo deve essere invece la “carta mentale”. Che è la cosa più importante“. A tenerli uniti per sempre ci pensano i loro figli: Jasmine, 19 anni, e Albano Junior, detto Bido, 18.

Quello che di certo non manca tra loro è una forte attrazione fisica che ha fatto ritrovare un’intimità sempre più forte. A parlare questa volta è Loredana Lecciso che, sulle pagine del settimanale “Nuovo“, ha rivelato che nulla è cambiato tra loro: “Viviamo come prima la nostra intimità”.

Loredana ultimamente ha deciso di mettere da parte la sua carriera televisiva, preferendo incanalare le sue energie occupandosi della sua famiglia e dei suoi figli. Un comportamento che sembra essere stato apprezzato molto da Al Bano che appare sereno e felice di questa scelta e dell’amore che Loredana gli ha dimostrato di provare ancora.