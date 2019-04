Al Bano Carrisi parla di Salvini e su Romina e Loredana dice: "Sono stato le cascate del Niagara dell’amore"

Al Bano Carrisi, il celebre cantante pugliese, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della recente intervista pubblicata sul settimanale di gossip “Oggi”, dove si è raccontato a cuore aperto tra famiglia – figli ed ex compagne -, politica e nuovi impegni professionali.

Il celebre “Leone di Cellino San Marco” è stato recentemente al centro del gossip – e non solo – a causa di un caso internazionale che lo riguardo, in quanto considerato soggetto non desiderato dallo Stato dell’Ucraina. Decisione presa in consegueza, forse, del legame di conoscenza tra il cantante ed il premier russo Putin.

Le parole di Al Bano tra fede, amori e politica

Intervistato dal giornalista di “Oggi” Pierluigi Diaco, Al Bano tiene a raccontare la sua fede in Dio, considerandosi un missionario del Signore. Orgoglio della sua fede, Al Bano si dichiara un uomo fortunato, anche in considerazione del dono della voce che gli è stato dato. Ma quali sono stati i momenti difficili che lo hanno portato ad invocare l’aiuto di Dio?

“Dopo la fine della mia lunga storia d’amore con Romina Power ho conosciuto la solitudine” – racconta il cantante per poi aggiungere – “Sono stato “le cascate del Niagara dell’amore”“. insomma l’amore ed i sentimenti alla base di tutto, perché senza questi la vita sarebbe insignificante. L’ugola di Cellino è poi tornato a parlare della decisione dell’Ucraina di bandirlo perché troppo amico di Putin, una situazione davvero incomprensibile per il cantante che è conosciuto e stimato in tutto il mondo per le sue qualità canore piuttosto che per le sue idee politiche.

Al Bano amico o sostenitore di Matteo Salvini? Il cantante tiene a precisare che ha incontrato il leader del Carroccio per sostenere una battaglia riguardante l’esportazione dei vini italiani in Cina. Iniziativa che il Vice premier ha ben accolto e fatto sua, inviando nel Paese del Sol Levante il ministro per le Politiche Agricole.

L’intervista prosegue poi con le vicende sentimentali di Al Bano, in primis quella con Romina Power, rivelando che alcuni giornalisti dell’epoco scrissero che il cantante sposava la figlia di Tyrone Power per una notte sbagliata, dalla quale sarebbe poi nata la primogenita della coppia, Ylenia.

Un amore il loro che è durato ben 29 anni, finiti per una decisione di Romina, che Al Bano ha dovuto suo malgrado subire, rimanendo così solo. Il cantante ha aspettato otto anni che le cose cambiassero con l’ex moglie, poi ha voltato pagina con Loredana Lecciso. Anche con lei però le cose non sono andate bene, a causa delle velleità artistiche della giornalista.