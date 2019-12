Al Bano Carrisi lancia un appello a Loredana e Romina: "Fate pace"

Nella giornata del 10 dicembre è scomparsa Jolanda Ottino, 98 enne e mamma di Al Bano Carrisi. Il cantante, da sempre molto affezionato alla madre, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, chiedendo silenzio e rispetto per il dolore familiare che stanno provando negli ultimi giorni.

Prima della tragedia però il cantante ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti. In questa circostanza parla delle sue due ex compagne Loredana Lecciso e Romina Power, chiedendo ad entrambe di fare pace per regalare anche un po’ di serenità in famiglia.

Le parole di Al Bano Carrisi

In questa circostanza, Al Bano lancia un appello alle sue due ex, chiedendo loro di fare quello che sentono, ma affermando che la tensione tra le due donne non ha ragione di esistere, nessuna delle due ha alcuna colpa e sarebbe bello ritrovare la quiete e la pace.

Il cantante si dichiara stufo di essere sempre accostato a questo triangolo amoroso: “Ma, secondo me, c’è voglia di pace. Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”.

Nonostante il cantante sia molto ottimista su una possibile pace, il desiderio di Al Bano Carrisi sembra ad oggi abbastanza arduo da realizzare. Infatti in più circostanze sia Romina Power che Loredana Lecciso si sono lanciate una frecciatina, mostrando al pubblico di avere due pensieri totalmente diversi.

L’unico punto in comune sembra essere l’affetto che provano per Jolanda, poiché sia Romina che Loredana hanno dedicato un post molto commovente alla signora. Nonostante questo, la cantante americana non si è presentata al suo funerale, dichiarando di non poterci andare a causa di un problema fisico.