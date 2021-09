Al Bano Carrisi ha rifiutato il "GF Vip": "Non è un programma adatto a me"

Come mormorato nelle scorse settimane tra i concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, doveva esserci anche Jasmine Carrisi, figlia del cantante Al Bano e Loredana Lecciso.

Per un motivo, a oggi mai spiegato, Jasmine alla fine non è entrata a far parte della casa più spiata d’Italia. A togliere ogni dubbio ci pensa però Al Bano che, in una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, rivela di essere stato contattato anche lui da Signorini per far parte del “GF Vip” ma alla fine ha scelto “Ballando con le stelle” condotto dalla sua amica Milly Carlucci su Rai 1.

Al Bano Carrisi e il suo “no” al “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv” il “no” di Al Bano e di Jasmine è stato scaturito dal fatto che per loro l’ambiente del reality show in onda su Canale 5 è poco adatto. L’artista di Cellino San Marco però ci tiene a precisare di non aver mai fatto pressione alla figlia di rifiutare l’offerta di Signorini ed è stata solamente una sua scelta non prendere parte al programma.

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due“ rivela Al Bano che poi aggiunge per fare chiarezza: “Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia“.

Secondo le voci Jasmine avrebbe rigettato l’offerta solamente con lo scopo d’indirizzare la sua vita professionale nella musica. La giovane Carrisi, oltre ad aver lanciato sul mercato i brani “Ego” e “CALAMITE – Un Tuffo nel Cuore”, vorrebbe continuare questo suo percorso sfondando magari nel panorama rap. Difatti la ragazza, in una recente intervista, ha dichiarato il suo sogno di incidere un album il più presto possibile.