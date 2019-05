Al Bano Carrisi compie gli anni: la sorpresa di Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi, il celebre cantante pugliese di Cellino San Marco, ha compiuto 76 anni il 20 maggio scorso, un traguardo importante per l’artista, che è stato festeggiato, neanche a dirlo, da tutta la sua grande famiglia allargata, oltre che naturalmente da mamma Jolanda. La prima persona a fare gli auguri al cantante è stata proprio l’ex compagna, Loredana Lecciso.

Al Bano e la Lecciso sono ritornati a vivere in ottimi rapporti, deponendo una volta per tutte l’ascia di guerra e i dissapori che fino a qualche tempo fa li avevano portati a fare delle dichiarazioni reciproche davvero molto forti, in quanto lei aveva lasciato la casa coniugale, mentre lui affermava di non voler più sentir parlare dell’ex compagna.

Loredana Lecciso, la prima a fare gli auguri al cantante

Loredana Lecciso ancora una volta ha voluto stupire il suo Al Bano e il compleanno del cantante è stata infatti l’occasione giusta. Poche ore fa, infatti, la giornalista ha postato una foto sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram insieme al suo ex compagno e padre di Jasmine e Albano jr, detto Bido.

Per festeggiare il 76esimo compleanno di Al Bano, i Carrisi si sono concessi una giornata in pieno relax nella meravigliosa cornice di Napoli e come da tradizione anche una splendida torta creata appositamente per omaggiare l’artista. Il Leone di Cellino San Marco ha festeggiato il suo compleanno con la sua seconda famiglia, cioè Loredana Lecciso, Jasmine e Albano jr, ma sono in tanti a domandarsi per quale motivo Romina Power, Cristel, Romina jr e Yari fossero assenti.

Stando alle recenti rivelazioni fatte dal cantante nel corso di una recente intervista, Romina sarebbe ritornata a vivere in Italia, una decisione che sicuramente ha fatto molto piacere al 76enne. La prima persona che ha fatto gli auguri ad Al Bano è stata Loredana Lecciso, che gli ha telefonato subito dopo la mezzanotte.

Chiamato a commentare la cosa, Al Bano ha dichiarato: “Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto”, quindi ha aggiunto che avrebbe passato questo giorno speciale a Napoli, dove avrebbe assistito allo spettacolo di Bocelli, perchè li unisce una bella amicizia da anni.