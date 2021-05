Al Bano attacca Fedez e svela: "Vorrei che Romina e Loredana facessero pace"

Il discorso di Fedez fatto durante il concertone del primo maggio sta facendo ancora discutere. L’artista, prima di esibirsi con i suoi brani, ha infatti voluto attaccare la Lega, tra cui alcuni esponenti come l’onorevole Pillon, accusandoli di star facendo di tutto pur di boicottare il Ddl Zan.

Queste sue dichiarazioni hanno fatto immediatamente scalpore, siccome la Rai è stata accusata di aver cercato in ogni modo di censurare il suo discorso. Proprio Fedez, sui propri canali social, ha pubblicato una chiamata con il vice direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani, ove le viene chiesto di non fare i nomi dei deputati politici.

L’attacco di Al Bano Carrisi

L’artista di Cellino San Marco in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani. Qui, oltre a parlare del suo rapporto con Loredana Lecciso e Romina Power, ha voluto dire la sua su Fedez: “Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato. Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava”.

Invece, parlando delle sue due ex compagne, svela di avere un sogno: “Il regalo più bello per il mio compleanno? Che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace. Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia” ed a proposito dei suoi progetti futuri: “Ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io”.

Nella stessa intervista afferma che sta continuando a lavorare al nuovo disco intitolato “Le canzoni del Mediterraneo“, che metterà insieme una raccolta delle canzoni simbolo dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Saranno 13 brani in totale e ad affiancarlo nella scelta ci saranno due collaboratori: Marco Bignotti e Bruno Tibaldi.