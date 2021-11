Al Bano, a cuore aperto sulla figlia Ylenia

Ylenia Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, coppia non solo nella vita, che tra gli anni ’70 ed ’80 ebbe un enorme successo nella musica. I loro successi furono ascoltati in tutto il mondo ma purtroppo la loro vita fu anche scossa da un forte dolore.

Al Bano e Romina Power si sposano nel 1970, il loro non sarà solo un matrimonio d’amore ma anche di successi insieme come la vittoria del Festival di Sanremo. Da questo amore nascono 4 figli, Yleania è la primogenita. Finendo l’amore, termina anche il sodalizio musicale, infatti è solo ultimamente che sono tornati a cantare insieme. Al Bano, dopo la fine del matrimonio con Romina intraprende una nuova relazione con Loredana Lecciso da cui avrà 2 figli.

Il 4 Gennaio 1994, Ylenia, sparì a New Orleans e da quel momento non ci furuno più tracce di lei. All’epoca vennero fatte tutte le ricerche del caso che non portarono a nulla. C’erano però due testimoni che affermavano che Ylenia avrebbe detto, davanti al Mississipi, di appartenere all’acqua. I genitori ovviamente non si sono mai arresi ed hanno sempre continuato a sperare.

Al Bano, racconta in un’intervista che è ormai convinto che la figlia si sia gettata nel Mississipi. Dice di essere andato a parlare con quei tue testimoni che hanno riportato le parole di Ylenia e che in quel momento ha rivisto sua figlia. Secondo Al Bano, Romina la pensa diversamente. Lei avrebbe ancora la forte speranza che la figlia sia viva e che forse dopo essere stata drogata l’abbiano portata da qualche parte.

Il cantante di Cellino parla anche del matrimonio finito con Romina. Racconta che era gia finito quando sparì Ylenia. Dice che l’amore di Romina era già cambiato agli inizi degli anni ’90, quando lei era già stufa delle tournèe e della sua voce. Racconta che la ex moglie ha avuto un cambio di personalità e che sul palco gli diceva che la sua voce gli spaccava i timpani.