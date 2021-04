L’esperienza di Akash Kumar nella quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, è stata molto breve ma nonostante questo il modello sta facendo parlare di se. Infatti nell’ultimo periodo, oltre a rendersi protagonista sui social con la pubblicazione di alcune chat insieme a Tommaso Zorzi e Matteo Diamante, viene ospitato da Barbara D’Urso nei suoi salottini.

Nelle ultime ore, come svelato testualmente dal sito “BlogTivvu“, Akash ha rilasciato una intervista alla trasmissione web “Casa Chi“. In questa circostanza, oltre a raccontare alcuni dettagli sulla sua avventura a “L’isola dei famosi”, spiega i motivi dietro al quale avrebbe pubblicato le chat con Matteo nelle sue stories di Instagram.

Le parole di Akash Kumar

In queste conversazioni del 2 marzo, quindi prima dell’inizio della trasmissione, Matteo Diamante, inizialmente su Instagram e poi su WhatsApp, avrebbe chiesto ad Akash di fare una diretta sui loro canali social. Il modello successivamente, per aver pubblicato le chat private, viene criticato aspramente dai fan.

A “Casa Chi” si tocca anche questo argomento, in cui Akash spiega i motivi dietro a questa sua decisione: “Io ho pubblicato la chat perché lui ha chiesto del mio agente perché voleva fare mille robe. Io ho sempre dato una mano a tutti ma poi passo per quello sbagliato. Lui mi ha chiesto la diretta perché sapevo che faceva l’Isola”.

Proprio su “L’isola dei famosi” si dichiara molto felice della sua avventura seppur breve, arrabbiandosi però quando la conduttrice, Azzurra Della Penna, l’ha paragonato a un ex vincitore della trasmissione: “Volevo fare Raz Degan? Non ne ho bisogno. A sei anni ero occupato in una campagna con Benetton e non copio nessuno. Io ho la mia personalità e penso di essere dieci volte più bello e sono un metro e novantuno. Raz Degan lo conosco e fa molto il buddista e induista”.