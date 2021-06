Akash Kumar contro Andrea Cerioli: "Voglio insegnarti l’educazione"

Akash Kumar, nonostante nelle scorse settimane ha dichiarato di essere poco interessato alla televisione trash e di litigi senza motivo, continua a far parlare di se solamente per questi due motivi. Difatti nelle ultime ore ha lanciato dei duri attacchi ad Andrea Cerioli, il primo finalista de “L’isola dei famosi”.

Va detto che non è la prima volta di un suo attacco nei confronti dell’ex tronista di “Uomini e Donne”. Facendo parlare sempre il suo profilo Instagram Akash ha accusato Andrea di portare rispetto a Brando Giorgi e che venendo dal dating show di “Uomini e Donne” è semplicemente un personaggio trash, mentre la moda è un mondo totalmente diverso.

Il nuovo attacco di Akash Kumar

Come riportato dal sito di “Isa & Chia” dopo la semifinale de “L’isola dei famosi” Akash ha voluto lanciare una nuova frecciatina nei confronti di Andrea. Condividendo lo stesso pensiero di Francesca Lodo, ammette di non capire come sia arrivato in finale una persona così maleducata e vorrebbe, una volta finita la quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, insegnargli le buone maniere.

“Vorrei rispondere ad Andrea Cerioli cetriolo: ma cos’hai in testa?” inizia così la polemica di Akash Kumar che poi aggiunge: “Stai sereno. Sei uno che si lamenta dalla mattina alla sera, sei in finale grazie a Ignazio Moser. Ti trovo di una pesantezza assurda. In tutto ciò quando uscirai avrò un confronto con te. Ti insegnerò l’educazione“.

Akash dichiara di essere enormemente superiore ad Andrea Cerioli, e quindi lo invita a non competere con il suo personaggio ricordando che l’ex tronista è telenovella mentre lui è cinema. Nella sua ultima storia di Instagram si mette a confronto pubblicando una foto di lui Andrea all’inizio della sua esperienza e prima di perdere diversi chili scrivendo in didascalia: “Cetriolo, Instagram fa miracoli!”.