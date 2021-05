Akash attacca Tommaso Zorzi: "Hai vinto il GF Vip non una laurea ad Oxford"

Il rapporto tra Akash Kumar, uno dei naufraghi di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi”, e Tommaso Zorzi è stato sempre molto controverso. Come dimostrato dal modello dei vari screen i primi screzi sarebbero avvenuti prima dell’inizio del reality, in cui l’ex concorrente del “GF Vip” gli avrebbe chiesto di avere un confronto faccia a faccia.

Akash, oltre ad aver rifiutato questo incontro, durante la sua avventura nella trasmissione condotta da Ilary Blasi continua a lanciare delle dure accuse nei confronti di Tommaso. A quanto pare però tra i due ci sarebbe ancora un clima di grande tensione, nonostante Kumar sia stato ospite in una puntata de “Il Punto Z” condotta proprio da Zorzi.

L’attacco di Akash Kumar

Intanto il modello, sul suo profilo Instagram, ha iniziato nuovamente ad attaccare Tommaso Zorzi. Rivela di essere pronto a regalare un grande show nella puntata di venerdì de “L’isola dei famosi”, in cui è presente negli studi come concorrente eliminato.

Lo sfogo però non si ferma qui: “Ragazzi la verità è che io non volevo fare altre polemiche. Perché non so parlare a volte, comunque sono dislessico ed essendo un ragazzo straniero. Però sento sempre quella battuta pronta dall’altra parte a stuzzicarmi… Venerdì ne vedremo delle belle, cinema. Tanti personaggi stanno cercando di creare la mia immagine come personaggio antagonista”.

Invece, con una diretta su IG, rivela: “Per fare share, per fare lo showman, sempre su Tommaso Zorzi, tendenze… Non me ne frega un ca**o e venerdì glielo dico. Di fare un po’ di cinema, di fare due cose… Non è che per vincere un Grande Fratello Vip può credersi il professore di Oxford, ok? Hai vinto un reality non hai vinto una laurea ad Oxford”.

Ha voluto però ringraziare tutti i ragazzi che stanno lavorando alacremente dietro a “L’isola dei famosi” per consentire ai telespettatori di guardarsi un bel programma in TV. Proprio da questo enorme lavoro ammette di star imparando molto professionalmente.