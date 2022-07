"Aiuto, la Regina: l’abbiamo persa". Terrore a corte e corsa urgente in clinica

Ascolta questo articolo

Proprio nell’anno in cui si celebra il 70° anniversario di regno, la Regina Elisabetta, sovrana del Regno Unito, non è in ottime condizioni di salute. Lo riferiscono fonti di informazione britanniche, secondo le quali la sovrana soffrirebbe di una leggera rigidità motoria aggrava dalla distorsione vertebrale che lo scorso ottobre l’ha già costretta a non presenziare ad importanti incontri, come quello della Cop26 o il Remembrance Sunday. Recentemente alcuni gravi fatti di cronaca hanno scosso Buckingam Palace.

La stessa Regina ha dovuto fare i conti con i problemi apportati dalla pandemia di Covid, ma anche con le gravi accuse di molestie sessuali nei confronti del Principe Andrea. Un momento sicuramente non facile per la Regina, che quindi deve pensare anche ai suoi acciacchi personali, ma in queste ore è arrivata una notizia che ha scosso davvero tutti quanti. Vediamo di cosa si tratta.

Cosa sta succedendo a Corte

Secondo quanto riferiscono i giornali internazionali, recentemente Camilla Parker, duchessa di Cornovaglia e avrebbe alcuni dei problemi di salute. La situazione indubbiamente preoccupa non solo l’intera Corte. Come si sa Camilla, essendo compagna del Principe Carlo, dovrebbe essere la futura Regina del Regno Unito.

Da quanto è dato sapere Camilla avrebbe problemi di alcolismo, e in queste settimane avrebbe avuto una ricaduta. Qeusto suo vizio inoltre starebbe mandando in frantumi il matrimonio proprio con Carlo, che sicuramente non vuole al suo fianco come erede al trono una persona che fa abuso di queste sostanze alcoliche.

Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che recentemente, il principe Carlo, di rientro nella sua tenuta a Highgrove nel Gloucestershire, intorno a mezzogiorno, abbia trovato sua moglie sbronza tra le aiuole del giardino che circonda la tenuta. Per questo lo stesso Carlo ha chiamato un elicottero che ha trasportato la consorte in una clinica e lei adesso avrebbe accettato di farsi aiutare in un centro apposito situato a Londra. Vederemo come andrà a finire la faccenda.