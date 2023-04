Aida Yespica su OnlyFans, il prezzo dell’abbonamento

Aida Yespica si è unita alle schiere di celebrità come Antonella Mosetti, Elena Morali, Bella Thorne, Amber Rose, Denise Richards e molte altre ancora, creando un profilo ufficiale su OnlyFans. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl venezuelana, che ha condiviso la notizia sui social, invitando i numerosi followers a seguirla anche in questa nuova avventura.

La famosa piattaforma, creata nel 2016, è un sito nel quale le persone possono condividere contenuti con i propri follower seguito il pagamento di un abbonamento. Fin dal suo inizio, OnlyFans è diventato una sorta di social per adulti, dove persone celebri e non pubblicano contenuti a luci rosse ai quali le persone possono accedere dietro il pagamento di una cifra mensile.

Sperando di attirare numerosi dei suoi follower, che raggiungono un milione su Instagram, la modella ha creato un account, scrivendo in inglese: “Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte. Chattiamo!”. La showgirl 40enne aggiunge: “Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi“

Quanto costa un abbonamento mensile per seguire Aida e visualizzare i suoi contenuti? L’iscrizione viene 25 dollari al mese, poco meno di 23 euro mensili. Al momento non è ancora stato pubblicato niente sul profilo, e non è chiaro quale tipo di contenuti la Yespica abbia intenzione di postare. C’è chi ipotizza che, anziché filmati hard, la modella possa pubblicare nudi artistici, come già fatto in passato.

La Yespica ha un figlio di nome Aron, nato nel 2008 dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari, durata dal 2007 al 2009. A luglio del 2012 convolò a nozze con l’avvocato del Venezuela Leonardo Gonzales, un matrimonio terminato pochissimi mesi dopo, a febbraio del 2013. In seguito ha avuto una relazione col finanziere Roger Jenkins, dal quale si è lasciata nel 2016, mentre nel 2020 ha fatto outing, rivelando di avere avuto una relazione con una donna famosa.