Aida Yespica operata alla mano a causa di una brutta infezione

Aida Yespica è tornata a far parlare di se dopo il suo ricovero in ospedale avvenuto qualche giorno fa a causa di un piccolo incidente alla mano. In quel frangente l’ex gieffina aveva voluto condividere la sua esperienza su Instagram augurando il buongiorno ai suoi numerosi follower sdraiata proprio sul un letto di ospedale.

Aida infatti è stata ricoverata veramente e a raccontare ciò che è purtroppo successo alla modella è il settimanale Chi di Alfonso Signorini che oltretutto svela dei dettagli alquanto preoccupanti. La Yespica infatti per colpa proprio di un piccolo taglietto alla mano mal curato ha fatto i conti con una terribile infezione che l’ha addirittura costretta a finire sotto ai ferri.

“Un piccolo taglio nella mano destra, mal curato, si stava trasformando in una tragedia per Aida Yespica” scrive infatti il settimanale diretto da Signorini nella rubrica Chicche di Gossip. La ferita ma soprattutto il dolore ha costretto Aida a recarsi nuovamente in ospedale e, dal momento che l’infezione aveva già reciso un tendine, la modella è stata immediatamente operata restando in sala operatoria ben 4 ore.

Anche la riabilitazione è stata molto dura per Aida che, preoccupata per quanto successo, ha sempre avuto il timore di perdere l’uso della mano cosa che invece per fortuna è stata scongiurata. Accanto a lei in tutto questa terribile esperienza c’è sempre stato il fidanzato Giuseppe che non l’ha mollata un attimo.

Per fortuna ora Aida sta bene e ciò che poteva trasformarsi in tragedia è stato curato per tempo anche se bisogna dire che la stessa Yespica ha avuto molta paura. Per il momento la stessa non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni o sicuramente quando si sarà ristabilita totalmente da questa terribile sventura che l’ha vista protagonista.