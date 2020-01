Aida Yespica confessa: "Ho avuto una relazione con una donna molto famosa"

Aida Yespica è una modella e showgirl venezuelana molto conosciuta in Italia grazie alla sua partecipazione a numerosi reality show e programmi televisivi italiani, tra cui “L’isola dei famosi”, “Superviventes 7” e “Il Grande Fratello VIP”. La bella modella attualmente è fidanzata con l’imprenditore Geppy Lama.

Nel corso dell’ultima puntata del programma televisivo “Rivelo” condotto da Lorella Boccia ed andato in onda ogni giovedì in prima serata sul canale Real Time, Aida attraverso una lunga intervista ha fatto alcune importanti ed inaspettate rivelazione riguardo la propria vita privata e lavorativa.

La bella showgirl ha parlato nuovamente del difficile momento che sta vivendo. A causa di problemi legati al suo passaporto Aida non può infatti vedere il figlio Aaron (avuto con l’ex compagno, il calciatore Matteo Ferrari) che attualemente vive negli Stati Uniti con il padre Matteo.

Aida ha inoltre parlato della sua amicizia finita con la modella Claudia Galanti, queste le sue parole: “Claudia era una mia amica, poi lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita. Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla.” La venezuelana ha confessato di soffrire ancora molto la mancanza dell’amica e di sentire ancora molto la sua mancanza.

Aida ha poi fatto una rivelazione del tutto inaspettata, ha infatti parlato del legame sentimentale avuto con un’importante donna del mondo dello spettacolo italiano, della quale però non può rivelare il nome. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” ha spiegato che il folle sentimento che le legava è terminato dopo circa un anno di amore clandestino a causa della grande popolarità della donna in questione, queste le sue parole: “Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo”.