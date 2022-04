Aída Yéspica attacca Delia Duran: "Ha detto delle sciocchezze, non siamo state insieme"

Durante la propria permanenza nella casa più spiata d’Italia, Delia Duran ha fatto capire di aver avuto una relazione con Aída Yéspica. L’ex di Matteo Ferrari, nel primo periodo, non conferma questa indiscrezione rivelando comunque di essere una semplice amicizia della modella venezuelana.

In questi giorni però Aida, intervistata dal settimanale “Mio” diretto da Silvia Santori, smentisce categoricamente le parole di Delia. Infatti, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, l’ex concorrente del “GF Vip” l’accusa di essere una bugiarda per aver messo in giro questa voce con il solo motivo di far parlare di se.

Le accuse di Aída Yéspica nei confronti di Delia

“È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza su me al ‘Grande Fratello Vip'” afferma Aida in maniera piuttosto severa aggiungendo poi dei dettagli che sanno di clamoroso: “L’ho chiamata e le ho detto: ‘Ma sei impazzita?’ e lei mi ha risposto: ‘Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!’. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori“.

Probabilmente Delia ha messo in giro questa voce allacciandosi a delle vecchie dichiarazioni di Aida, in cui disse di essersi innamorato anni fa di un’altra ragazza di cui decide di non fare il nome per rispettare la sua privacy: “In passato ho amato un’altra donna, è stato un amore folle. Amore terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti“.

Per il momento Delia, che è un po’ scomparsa dai radar televisivi dopo la finale del “Grande Fratello Vip” vinta da Jessica Selassié, non ha ancora commentano le dure parole della sua amica.