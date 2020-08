Aida Yespica annuncia la sua positività al Covid-19 dopo la vacanza in Sardegna

Per la serie “la maledizione della Sardegna colpisce ancora“. Così è stata soprannominata l’isola, dopo gli innumerevoli casi di positività al tampone per il Coronavirus. Tanti, forse troppi i tamponi risultati positivi sull’isola. Si può quasi affermare che tutti coloro che hanno deciso di passare le proprie vacanze in quel della Sardegna, siano quasi tutti ritornati a casa positivi al virus.

Da Federico Fashion Style, Nifular Addati e tanti altri. Da poche ore si apprende anche la notizia che la famosa showgirl venezuelana, Aida Yespica, risulta anche lei positiva al tampone, effettuato al ritorno delle sue vacanze sarde. La Yespica afferma inoltre che fece anche un tampone prima di approdare sull’isola, risultato negativo.

Il secondo tampone è stato poi effettuato una volta che la ragazza aveva terminato la sua permanenza estiva, risultando questa volta positiva. Nonostante la positività, la ragazza annuncia sul suo profilo Instagram, di non accusare alcun sintomo, tranquillizzando tutti i suoi fan. Infatti, sul profilo della showgirl, è possibile leggere: “Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi)e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!!per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA“.

In molti sono stati coloro che hanno augurato alla donna di rimettersi in fretta, tanti commenti di affetto e vicinanza. La Yespica ha inoltre voluto sottolineare, ancora una volta, l’importanza di indossare la mascherina, cercando quindi di fare la sua parte per sensibilizzare ulteriormente la popolazione.

Si legge infatti, come nota di conclusione del suo post: “spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo,mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE..a presto un bacio a tutti voi“, seguito da una serie di emoticon. La situazione dunque sembra che stia sfuggendo di mano; bisogna infatti continuare ad avere alta la guardia, evitando ulteriori ed inutili contagi.