Aida Nizar parla della sua aggressione e svela: "Si trattava di un esperimento"

Sono stati moltissime le critiche e le polemiche nei confronti della concorrente iberica del Grande Fratello, Aida Nizar, che nei giorni scorsi è rimasta vittima di un’aggressione da parte di una donna che l’avrebbe avvicinata con un passamontagna. Come ben sappiamo infatti, la showgirl spagnola aveva documentato il tutto con una diretta sul profilo Instagram alimentando i dubbi dei tanti follower.

A distanza di qualche giorno è la stessa Aida a fare chiarezza sull’accaduto svelando che in realtà era tutto organizzato con lo scopo di fare un esperimento sociale per verificare se in caso di violenza qualcuno si sarebbe fermato in suo aiuto. “Questo video è stato un mio esperimento sociale per dimostrare come la società stia diventando crudele. Restare insensibili ad una donna che chiede aiuto, dimostra che il mondo è sempre più carente di valori” ha infatti rivelato la Nizar.

La stessa si è prodigata immediatamente nel chiedere scusa a tutti coloro i quali in questi giorni si sono riversati sul suo profilo Instagram per starle vicino con messaggi di solidarietà. Aida ha altresì sottolineato di non aver voluto di certo attirare l’attenzione su di se tirando anche una frecciatina all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

“Non ho fatto come Fabrizio Corona nella sua ultima bravata” ha infatti chiosato la spagnola confermando invece la sua sensibilità per quanto riguarda i problemi sociali di bullismo e di violenza sulle donne. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, la concorrente iberica è stata ospite spesse volte di Barbara D’Urso sia a Pomeriggio Cinque che Domenica Live.

In tanti stanno anche pensando che la stessa D’Urso abbia intenzione di arruolarla nella sua scuderia affidandole forse un ruolo tutto speciale all’interno dei suoi seguitissimi programmi. Non ci resta dunque che attendere per vedere, dopo questa bravata, cosa penserà proprio Carmelita e come si scuserà Aida.