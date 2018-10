Aida Nizar denigra il Grande Fratello Vip e attacca Lisa Fusco su Instagram: "Mai chi sono i Vip? Lei è davvero volgare"

Aida Nizar, l’indimenticabile concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha lasciato l’Italia ed è tornata in patria, in Spagna, ma, a quanto pare, non smette di interessarsi ai reality italiani. L’ex concorrente segue assiduamente i programmi Mediaset e guarda, con estremo interesse, il GF Vip3.

Aida trova questa edizione noiosa, i concorrenti non all’altezza della situazione. La prima eliminata Lisa Fusco non ha riscosso le simpatie dell’iberica che ha scritto su Instagram: “Scusatemi tanto, ma tutto ciò mi annoia! Mai chi sono i Vip? Lei chi è…la trovo davvero volgare” condividendo un video della seconda puntata della trasmissione.

I followers hanno criticato l’iberica

In molti hanno criticato la Nizar e difeso Lisa: “Scommetto che tutti gli italiani abbiano pensato la stessa cosa di te quando ti hanno vista la prima volta al gf. “Chi é questa VIP?” altri hanno rimarcato che Aida non può permettersi di parlare di volgarità, perché quando era concorrente del Grande Fratello Vip non ha perso occasione per mettere in scena la vera bagarre.

Dei dieci concorrenti arrivati al televoto per la prima eliminazione Lisa Fusco e Enrico Settembrini si son sfidati per la permanenza: il pubblico ha deciso di eliminare la napoletana. Silvestrin era convinto di uscire dalla Casa, per le polemiche sorte in settimana, la Fusco sembrava sicura di rimanerci. Giulia Salemi è parsa dispiaciuta per l’uscita della soubrettina: “Non so cosa veda il pubblico da Casa, ma era l’ultima persona che si meritava di uscire Lisa è una persona pazzesca, umile, dolce, gentile, spiritosa e ha portato molta gioia nella Casa”.

In realtà le famose bimbe di Giulia De Lellis potrebbero essersi attivate ed aver decretato l’eliminazione di Lisa. Durante il trascorso GFVIP un aereo solcò Cinecittà con scritto: “Cri Bimbe contro. Giulia fermale #Lisafusco” diretto a Malgioglio. Le bimbe non hanno dimenticato.