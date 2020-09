Adua Del Vesco contro Manuela Arcuri: "Sei penosa, grassa e cellulitica!"

Era il 2016 quando Adua Del Vesco pubblicò su Instagram un post al vetriolo che era chiaramente indirizzato alla collega Manuela Arcuri. Ai tempi, la Del Vesco era la fidanzata (finta, come sappiamo ora) di Gabriel Garko, e su Instagram si scagliava contro la Arcuri – che però non veniva mai nominata esplicitamente – colpevole a suo dire di attaccare lei e l’uomo che amava, ovvero Garko, che da poco ha fatto coming out, rivelando di essere omosessuale.

Selvagga Lucarelli ricorda quando Adua Del Vesco attaccava e insultava Manuela Arcuri

Nel post, Adua Del Vesco attaccava ferocemente la collega, affermando anche di aver dato mandato al suo avvocato di procedere contro di lei. Diceva inoltre che era grassa, cellulitica e dall’alito mefitico (tanto che, sosteneva la giovane attrice siciliana, un po’ tutti lo sapevano e le parlavano stando a distanza di sicurezza), ormai fuori dal giro delle fiction e frustrata perché le proponevano solo reality show come l’Isola dei Famosi (che Adua definiva ‘l’Isola dei morti di fama’).

Dal post si evince che l’attrice di cui si parlava aveva superato i trent’anni, aveva recitato in molte fiction, non era più popolare come un tempo e aveva un fidanzato personal trainer. Ognuno di questi dettagli riportava alla Arcuri, che prima di Adua era stata partner di Garko sul set di moltissime fiction Mediaset, nonché anche lei (finta) fidanzata del bellissimo attore piemontese.

Lo aveva capito anche Selvaggia Lucarelli, la quale aveva riportato tutto sul suo blog. Tuttavia Adua aveva cercato di smentire, affermando di stimare molto la collega, ma nessuno le aveva creduto. Oggi, alla luce dell’Ares-gate e di quanto è venuto fuori dalle confessioni di Adua e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip, sappiamo che tutti gli attori della famosa agenzia di spettacolo erano manipolati e costretti a fingersi fidanzati. Quindi presumibilmente anche le parole di Adua erano frutto della volontà dell’agenzia.

Tuttavia Selvaggia Lucarelli non ha resistito alla tentazione di recuperare e ripubblicare quel vecchio post, aggiungendo questa frecciatina diretta proprio alla gieffina: “Chissà se qualcuno la obbligava a scrivere anche questo…”