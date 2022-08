Adriano Celentano, l’annuncio da brividi in diretta Tv: fan senza parole

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il noto cantante Adriano Celentano. L’artista è una delle personalità più versatili del nostro Paese, conosciuto anche in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana e vengono a tutt’oggi canticchiati da tantissime persone. Molto spesso Celentano interviene su fatti ed episodi che interessano l’opinione pubblica. Molto spesso le sue uscite vengono criticate, anche perchè hanno un forte impatto mediatico.

Celentano, conosciuto anche come il “moleggiato” per via del suo modo di ballare, nel corso di questi anni ha prodotto anche dei programmi televisivi, come “Adrian” ad esempio. Spesso, ma non sempre in questo periodo, il cantante ha espresso i suoi pensieri sui social network, dove è molto seguito dai suoi sostenitori. Ma una notizia circolata recentemente anche in Rete ha preoccupato anche i fan, vediamo di cosa si tratta.

Adriano Celentano, la notizia da brividi

Come è risaputo Adriano Celentano sta assieme alla moglie Claudia Mori dal 1964. Tra di loro vi è stato il classico colpo di fulmine. Assieme hanno recitato anche in alcune pellicole cinematografiche, mentre lei poi con il tempo è divenuta manager-agente di Adriano, e si occupa dell’organizzazione degli eventi presieduti dal marito.

Quando i due si sono conosciuti Adriano era già un mito della canzone italiana e aveva venduto milioni di dischi. Il 14 luglio scorso è caduto il 50esimo anniversario di matrimonio tra lui e Claudia Mori, per questo Celentano ha voluto dedicarle un video su Instagram con a correde delle foto in cui i due erano giovani. Poi l’annuncio da brividi.

“Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene… e in attesa di attaccare qualcuno o forse tutti, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli” – questo l’annuncio di Celentano che ha preoccupato, e non poco, i fan della coppia più amata dello spettacolo italiano, che comunque continua a gonfie vele la propria storia.