Adriano Celentano, la triste notizia ha lasciato tutti senza parole

Al giorno d’oggi bisogna fare costantemente i conti con le bufale del web. Capita molto spesso, infatti, di imbattersi in notizie rivelatasi poi totalmente false ed inventate, che solitamente riguardano personaggi famosi. In questo modo è più facile attirare l’attenzione della gente e ‘acchiappare’ qualche click in più.

Sfortunata vittima di questa ennesima fake news è stato questa volta Adriano Celentano. Il celebre cantante milanese si è trovato costretto a fare i conti con questa bufala davvero di cattivo gusto, ma come detto, non è la prima che capita. Vediamo quale notizia era stata diffusa sul suo conto.

La triste notizia

Nei giorni scorsi si è sparsa a macchia d’olio sul web la notizia, assolutamente infondata, della morte del celebre cantante. Purtroppo non è la prima volta che succede una cosa del genere: già lo scorso aprile il cantante era stato dato per morto da un altro articolo ‘acchiappaclick‘. In questa occasione è deceduto purtroppo un altro ragazzo con lo stesso cognome del celebre cantante e, per attirare le visualizzazioni e i click, l’autore dell’articolo incriminato ha fatto intendere si trattasse invece proprio di Celentano mediante un titolo ambiguo.

A perdere la vita, purtroppo, tale Carmine Celentano, imprenditore 39enne del salernitano che è deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale in moto. Una tragedia immane di cui qualcuno si è approfittato cinicamente per speculare, scrivendo titoli facilmente fraintendibili, come per esempio ‘Celentano è morto’.

Inizialmente c’è stata molta apprensione tra i fan del ‘Molleggiato‘, sino a che, dopo qualche piccola ricerca, non si sono accorti subito della fake news. Tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, in un secondo momento è sopraggiunta la rabbia e in molti si sono scagliati contro la scarsa etica giornalistica di questi siti che avevano deciso di speculare su una tragedia, al di là della vittima reale.