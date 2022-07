Adriano Celentano, la tragica notizia è appena arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il noto cantante Adriano Celentano. L’artista è una delle personalità più versatili del nostro Paese, conosciuto anche in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana e vengono a tutt’oggi canticchiati da tantissime persone. Molto spesso Celentano interviene su fatti ed episodi che interessano l’opinione pubblica. Molto spesso le sue uscite vengono criticate, anche perchè hanno un forte impatto mediatico.

Celentano, conosciuto anche come il “moleggiato” per via del suo modo di ballare, nel corso di questi anni ha prodotto anche dei programmi televisivi, come “Adrian” ad esempio. Spesso, ma non sempre in questo periodo, il cantante ha espresso i suoi pensieri sui social network, dove è molto seguito dai suoi sostenitori. Ma una notizia circolata recentemente anche in Rete ha preoccupato anche i fan, vediamo di cosa si tratta.

Adriano Celentano, “è sparito”

Come si sa Adriano Celentano è sposato dal 1964 con sua moglie Claudia Mori. Dalla loro relazione sono nati i figli Rosita, Rosalinda e Giacomo. Se le prime due sono molto famose, Giacomo invece, pur essendo figlio della Mori e di Celentano, pare vivere una vita molto più riservata e lontano dai riflettori.

Da tempo Giacomo ha deciso di abbandonare il mondo della televisione, e forse non tutti sanno che il figlio di Adriano ha avuto anche dei problemi molto seri con la depressione, contro la quale ha lottato. Adesso Giacomo Celentano pare essersi ripreso da quel momento buio e nella vita fa tutt’altro.

Oggi Giacomo sta bene ed è convolato a nozze con Katia Cristiano. Dal loro amore è nato il loro unico figlio Samuele. Il figlio di Adriano si è raccontato in un libro dal titolo “La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione”, che ha avuto un ottimo successo di pubblico e critica.