Adriano Celentano, "È scomparso…Non lo vedremo più". La triste notizia è arrivata poco fa

Tutti conoscono in Italia il noto cantante Adriano Celentano. L’artista è una delle personalità più versatili del nostro Paese, conosciuto anche in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica italiana e vengono a tutt’oggi canticchiati da tantissime persone. Molto spesso Celentano interviene su fatti ed episodi che interessano l’opinione pubblica. Molto spesso le sue uscite vengono criticate, anche perchè hanno un forte impatto mediatico.

Celentano nel corso di questi anni ha prodotto anche dei programmi televisivi, come “Adrian” ad esempio. Spesso, ma non sempre in questo periodo, il cantante ha espresso i suoi pensieri sui social network, dove è molto seguito dai suoi sostenitori. Forse non tutti ricordano il figlio di Adriano, Giacomo. Nei prossimi paragrafi andremo a scoprire cosa fa oggi costui e quali siano le sue condizioni di salute.

Giacomo Celentano, cosa fa oggi

Oltre a Giacomo, Adriano Celentano ha le figlie Rosita e Rosalinda. Giacomo spesso è apparso sul piccolo schermo, e la gente lo ricorda, ma adesso ormai non lo si vede più da un pò di tempo. Secondo quanto riferiscono i media nazionali, Giacomo è una persona comunque molto riservata.

Sin da piccolo ha scelto la strada della musica, proprio come il padre. Recentemente sono apparse notizie sul suo conto, e Giacomo ha anche sofferto di depressione, venendo assalito anche da disturbi nella respirazione che lo facevano molto preoccupare, infatti, si è sottoposto a diversi accertamenti.

Ad oggi Giacomo sta molto bene e si è anche sposato con Katia Cristiano. Dal loro amore è nato il loro unico figlio Samuele. Il figlio di Adriano oggi ha completamente superato quel difficile periodo della sua vita e si gode la sua bellissima famiglia, avendo quindi scelto una vita completamente lontana dai riflettori. Una storia davvero molto particolare quella di Giacomo Celentano, che comunque ancora oggi ha i suoi followers.