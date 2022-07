Adriana Volpe volta pagina: dopo il "GF Vip" ritorna nuovamente in televisione

Ascolta questo articolo

Per la settima edizione del “GF Vip” è stata esclusa solamente Adriana Volpe, che non sembra aver convinto Alfonso Signorini e gli autori del reality. Sonia Bruganelli invece alla fine rimane al proprio posto, mentre l’ex vippona viene sostituita un po’ a sorpresa da Orietta Berti.

Fino a questo momento Adriana Volpe non ha rilasciato nessun commento in particolare per il suo addio al “Grande Fratello Vip” e decide di restare in silenzio anche dinanzi alla riconferma della moglie di Paolo Bonolis. L’unica cosa fatta dall’ormai ex opinionista è stato quello di ringraziare i suoi fan su Instagram per aver mostrato tanta vicinanza in queste ultime settimane.

Il futuro lavorativo di Adriana Volpe

L’addio di Adriana Volpe dalla televisione però sarà provvisorio e durerà pochi mesi, dal momento che per “The Pipol Tv” avrebbe trovato un nuovo accordo. L’ex spalla di Giancarlo Magalli sembra infatti aver trovato un posto a “In&Out“, ove nello staff sarà presente anche Valeria Marini e Federico Fashion Style.

“A condurre questo nuovo format che porta il titolo di “In&Out” sarà proprio Adriana Volpe, il ruolo di Federico Lauri sarà quello di ‘trasformare’ chi non si sente a suo agio tra la gente” si legge su “The Pipol Tv” che poi aggiunge: “In ogni puntata il protagonista sarà uno sconosciuto al pubblico che, oltre ad avere l’occasione di raccontarsi senza filtri, avrà il privilegio di esser al centro di una serie di sorprese. Le registrazioni inizieranno oggi (ieri n.d.r), mercoledì 6 luglio, presso gli studi di Gold Tv su Roma”.

Lo studio “Gold Tv” è del Gruppo Sciscione, quindi il programma dovrebbe andare in onda sull’emittente televisiva regionale LCN 17, che ha come copertura integrale del Lazio. In molti, come si può leggere su Instagram, sottolineano come per Adriana Volpe sia un enorme passo indietro per la sua carriera televisiva.