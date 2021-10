Adriana Volpe separata dall’ex marito Roberto Parli: "Ho paura e sono delusa"

Adriana Volpe è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Roberto Parli. L’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip l’ha fatto nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Oggi. Di recente, l’imprenditore le ha rivolto accuse molto pesanti sui social, puntando il dito sul suo modo di essere madre.

L’ex volto di Rai2 ha spiegato che, una volta messa la parola fine al suo matrimonio, ha deciso di non parlarne pubblicamente per non ferire la figlia Gisele e tutelarla. Alla rivista non ha nascosto che questo è un periodo di grande fragilità per lui. Ha tentato per molto tempo di trovare un punto di incontro, ma è come se avesse avuto una fune fra le mani dove lui tirava nella direzione opposta alla sua.

Per lei è stato un dolore grande perché ad un certo punto si è dovuta arrendere. L’ha perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo l’avrebbe persa. Oggi ha davanti a sé una persona che non guarda al futuro con lei, che è in grande difficoltà.

Adriana Volpe oggi ha il cuore ovattato, non riesce nemmeno a pensare cosa prova per lui. Un sentimento di rammarico per come sono andate le cose, ha paura ed è molto delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura e in momenti come questi si appoggia a chi le vuole bene. I suoi genitori, gli amici e le persone dei social sono importanti per Adriana Volpe.

Perché nei momenti di sconforto ci sono sempre stati, si è ritrovata spesso a dire loro grazie per esserci. Come confermato anche di recente nell’intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin, Adriana Volpe non pensa a rifarsi una nuova vita al momento perché non è pronta. Prima vorrebbe mettere ordine e riprendere il controllo di alcune cose