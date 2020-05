Adriana Volpe parla della sua esperienza al GF Vip": "Non ho nessun rimpianto"

Al sito “Coming Soon“, Adriana Volpe ha parlato del suo rapporto matrimoniale con Roberto Parli, dichiarando che in queste settimane si è creata un’onda mediatica incredibile, rivelando che molti settimanali e siti web hanno spesso ingigantito la sua amicizia con Andrea Denver.

A oggi ammette di essere molto carica per il suo nuovo progetto nella rete TV8, ma non nasconde che questo possa unirsi con altre proposte. Per questo motivo non sembra escludere un ritorno al “Grande Fratello Vip“, ma questa volta in veste di opinionista e non come concorrente. Ma per questo ruolo sembra esserci già una forte concorrenza tra Antonella Elia e Giulia De Lellis, nomi molto graditi da Alfonso Signorini.

Adriana Volpe si dichiara molto soddisfatta dell’esperienza vissuta nella casa del reality show, poiché il Grande Fratello le ha consentito di aprirsi al pubblico in un tipo di televisione che fino a quel momento non aveva mai sperimentato, senza perdere la sua libertà. E successivamente ci tiene ad aggiungere: “Ti ritrovi isolata dal mondo alle prese con uno spaccato di vita quotidiana davvero particolare. Non ho rimpianti, rifarei tutto. Proprio perché sono stata sempre e comunque io”.

Spezza una lancia anche a favore di Alfonso Signorini, rivelando che il direttore del settimanale “Chi” è riuscito a dare valore e introspezione ad ogni storia nella casa, definendolo una persona sensibile, saggia e molto empatica, capace di far sentire sempre la sua vicinanza nei momenti più difficili.

Infine, esprime tutta la sua felicità per il trionfo dell’ex madre natura Paola Di Benedetto, etichettandola come una ragazza sincera, leale e disponibile. Invece su Antonio Zequila svela: “Ha cominciato la sua esperienza nella casa con umiltà. Poi, invece, ha fatto prevalere l’arroganza e si è reso protagonista di comportamenti, a mio giudizio, davvero inqualificabili”.