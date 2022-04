Adriana Volpe parla del GF Vip: "Soleil Sorgè e Alex Belli sono stati la colonna portante di questa edizione"

Per molti la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” si è mantenuta in piedi soprattutto per il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran. I tre, a causa di una presunta chimica artistica vissuta da Alex e Soleil nella casa, hanno portato le dinamiche del reality show avanti per svariati mesi.

Questo pensiero viene condiviso anche da Adriana Volpe, come rivelato in una recente intervista a “Fanpage”: “Soleil è stata la colonna portante di questa edizione, si è fatta vedere in tantissime sfaccettature rispetto a come l’abbiamo vista anche in altri reality” per poi parlare anche della compagna di Alex Belli: “Delia è una gran furba, voleva entrate e ce l’ha fatta”.

Ovviamente si concentra pure sull’ex protagonista di “CentoVetrine”, ove spezza una lancia a suo favore: “L’avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po’. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista sia dentro che fuori dalla casa”.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

In questi mesi si è discusso molto del suo controverso rapporto tra lei e Sonia Bruganelli, ove ci sarebbero stati alcuni litigi sia prima dell’inizio del “GF Vip” che durante la messa in onda. Dopo un periodo di presunta pace, si scatena un nuovo putiferio a causa di una fotografia pubblicata da Sonia su Instagram con il suo amico Giancarlo Magalli, l’eterno rivale di Adriana Volpe che avrebbe causato il suo allontanamento dalla Rai.

Nella seguente intervista rivela che tutti i suoi litigi con Sonia sono veri e non una finzione creata ad hoc prima, nati soprattutto a causa di un modo di pensare totalmente diverso. Nonostante questo afferma che è nata comunque una reciproca stima, e di considerarla una persona molto più buona di tante altre persone.