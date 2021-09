Adriana Volpe nega la rivalità con Sonia Bruganelli: "Abbiamo un bellissimo rapporto"

Nelle ultime settimane si è parlato più volte di una presunta rivalità tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due nuove opinioniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” scelte direttamente da Alfonso Signorini per prendere il posto di Antonella Elia e Pupo.

I primi a rilanciare questa notizia è stato il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, ove più volte si è letto di una convivenza forzata per il bene del “GF Vip” e di alcune liti nate anche negli shooting fotografici. Le dirette interessate però non hanno mai confermato questa versione, e anzi il giorno prima della diretta si sono rese protagoniste di un faccia a faccia su Instagram in cui parlano pacificamente della loro avventura nel reality show di Canale 5.

La smentita di Adriana Volpe

Dopo Sonia Bruganelli, pure Adriana Volpe ha deciso di rilasciare un’intervista a “Casa Chi“, il format in onda su Instagram diretto dal settimanale “Chi”. Ovviamente l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sul “Grande Fratello Vip”, ove l’ex compagna di Roberto Parli parla anche della sua collega.

Come riportato dal sito “Leggo” qui Adriana Volpe spezza una lancia a favore di Sonia: “A me la cosa che conta di più è avere un rapporto bellissimo fuori dagli studi. Nel senso che ci siamo supportate prima di entrare in diretta, ci siamo date consigli e abbiamo brindato insieme. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo due personalità diverse e sicuramente reazioni diverse a quello che vedremo. E commenteremo in maniera diversa. Ma ben venga, altrimenti una diventa la copia dell’altra”.

Questa versione dei fatti viene confermata anche da Gabriele Parpiglia, presente tra gli ospiti di “Casa Chi”, ove rivela che durante la prima puntata del “GF Vip” hanno avuto dei pareri discordanti a causa di una mancanza vera e propria del copione oltre che per un fatto d’ambientamento.