Adriana Volpe, lettera di richiamo della Rai dopo il suo sfogo su Instagram

Adriana Volpe sembra aver ricevuto una lettera di richiamo da parte della Rai dopo essersi lasciata andare, qualche giorno fa, ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. La conduttrice infatti, presente nell’azienda di Viale Mazzini dal 1996, non aveva preso affatto bene la cancellazione del programma “Mezzogiorno in famiglia” che la stessa conduceva insieme a Massimiliano Ossini.

La Volpe, come ben ricordiamo, aveva affiancato il collega dopo aver definitivamente abbandonato “I fatti vostri” dal momento che c’erano stati dei contrasti alquanto pesanti con Giancarlo Magalli, tanto che i vari battibecchi dalla televisione si erano spostati sui social per finire addirittura in tribunale.

Dopo la cancellazione del programma “Mezzogiorno in famiglia”, la conduttrice, furiosa, aveva deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo con un post su Instagram nel quale si diceva contraria alla decisione presa dalla Rai. Questo comportamento non è per nulla piaciuto all’azienda che, senza tanti preamboli, non ha perso tempo e ha inviato alla Volpe una lettera di richiamo.

“La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa”, ha infatti chisato Adriana al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Il prossimo 9 luglio la Rai presenterà i nuovi palisensti e non è dato sapere se Adriana Volpe ne farà ancora parte o meno.

“Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica? Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e, infine, lasciati a casa”, ha ancora sottolineato la conduttrice. La stessa è voluta altresì tornare sul rapporto e sul duro scontro tra lei e Magalli.

Adriana ha infatti sottolineato che per quasi due anni Giancarlo le ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo aveva mai querelato. Ha perseverato a denigrarla non appena ha potuto, tanto che quando il conduttore è stato ospite da Massimo Giletti su La 7 riferendosi a lei aveva dichiarato di non parlare con le bestie.