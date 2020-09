Adriana Volpe e Roberto Parli: lite in pieno centro a Milano, è davvero finita?

Da tempo si mormora di una forte crisi matrimoniale tra Roberto Parli, imprenditore immobiliare di stanza in Svizzera, e Adriana Volpe, conduttrice di ‘Ogni mattina’, in onda su TV8 dal lunedì al venerdì. Prima che lei entrasse come concorrente al Grande Fratello Vip 4, la coppia sembrava unita e innamorata. Una coppia modello, insomma, nonostante i tanti anni di matrimonio alle spalle, con una splendida figlia di nome Gisele.

Roberto Parli e Adriana Volpe litigano in strada: le foto del settimanale ‘Chi’

Eppure durante il reality show sono emerse le prime crepe. Parli si è mostrato fin troppo geloso, facendo delle battutine cattive su Instagram che nessuna moglie avrebbe perdonato facilmente; l’uomo infatti accusava la Volpe di non essere stata rispettosa nei suoi confronti nel flirtare un po’ troppo con il modello Andrea Denver, molto più giovane di lei. Una volta finito il reality, il rapporto della coppia non è più parso lo stesso.

Pur continuando a negare una crisi in atto e tanto meno la fine del matrimonio, Roberto Parli e Adriana Volpe non si sono più mostrati assieme e hanno persino trascorso la quarantena separati. La conduttrice si è trasferita a Milano per motivi di lavoro, portando con sé la figlia Gisele, mentre Parli è rimasto in Svizzera. Ma se lei mantiene il silenzio più assoluto sulle sue vicende private e sentimentali, di tanto in tanto Parli mette qualche like di troppo che lascia intuire rapporti non proprio distesi con la madre di sua figlia.

Che ci sia qualcosa che non va è evidente anche dal servizio pubblicato sull’ultimo numero del settimanale ‘Chi’. Roberto e Adriana, infatti, si sono incontrati a Milano in occasione del primo giorno di scuola di Gisele, ma l’incontro non è stato dei più felici. Gli scatti li mostrano mentre discutono fin troppo animatamente per potersi trattare di una discussione pacifica, mentre le espressioni tese e furiose (soprattutto quella di lei) la dicono lunga sugli attuali rapporti.

Testimone impotente dello scontro è la piccola Gisele, che guarda i genitori rassegnata e si siede sullo zaino in attesa che finiscano di discutere.