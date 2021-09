Adriana Volpe e Manila Nazzaro ai ferri corti prima del GF Vip: l’indiscrezione

Mancano circa 48 ore dall’inizio del “Grande Fratello Vip“, ma i riflettori sulla sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono accese già da alcune settimane, precisamente da quando il direttore del settimanale “Chi” ha presentato il cast in un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” del suo amico Aldo Vitali.

Tra i concorrenti più chiacchierati troviamo sicuramente Tommaso Eletti, che ha ricevuto numerose critiche sia dal pubblico da casa sia da alcuni giornalisti, come Selvaggia Lucarelli, per la sua esperienza tutt’altro che positiva a “Temptation Island”. Anche le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sono riuscite a conquistare le ultime notizie di gossip per via di alcune loro dichiarazioni.

Presunta lite tra Adriana Volpe e Manila Nazzaro

Se Sonia Bruganelli sta lanciando delle frecciatine a Tommaso Eletti su Instagram, per Adriana Volpe sembra che ci siano degli attriti con Manila Nazzaro. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, le due donne sarebbero ai ferri corti per cause lavorative dai tempi di “Mezzogiorno in Famiglia”.

“Adriana Volpe figura tra le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sarà nella casa più spiata d’Italia” ricorda Giuseppe Candela sulla rubrica da lui curata su “Dagospia” che poi aggiunge: “Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 ‘Mezzogiorno in Famiglia’ e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle”.

Al momento si tratta solamente di una voce, ma Adriana Volpe ha lasciato l’azienda di Viale Mazzini proprio a causa di alcuni rapporti incrinati, soprattutto con Giancarlo Magalli. Di certo se fosse così potremmo vedere delle liti a distanza che potrebbero portare un po’ di sano trash a questa edizione del reality.