Adriana Volpe e il processo di diffamazione contro Magalli: "Non mollo"

Una volta era al fianco di Giancarlo Magalli nel programma Rai “I fatti vostri”, poi una serie di litigi, dissapori e incomprensioni hanno fatto sì che tra Adriana Volpe e Magalli si rompesse qualcosa, arrivando persino in giudizio con la denuncia di diffamazione. Insomma non si può dire di certo che tra i due presentatori corra buon sangue.

Ad oggi Adriana si ritrova alla guida di un nuovo format targato Sky, un programma di ben quattro ore, tutto gestito dalla presentatrice. Per il momento il programma “Ogni Mattina” non gode di un ottimo ascolto, ma la Volpe giustifica i numeri, in termine di share, affermando che è un dato ascrivibile al fatto che il programma è ancora molto giovane, ha bisogno di tempo e costanza per entrare nelle case degli italiani.

In una recente intervista al “Corriere della Sera” la Volpe si confessa, rivelando quali che sono i suoi progetti, presenti e futuri, ed aggiorna anche sull’aspetto legale con Giancarlo Magalli.

Le dichiarazioni della Volpe sul contenzioso legale con Magalli

La presentatrice Sky ha inizialmente confessato di sentirsi quasi rinata, grazie alla sua precedente partecipazione del “Grande Fratello Vip”, dichiarando che è stato grazie al reality che ha capito le sue vere capacità, di poter presentare in maniera del tutto naturale, senza copioni scritti in precedenza: “Ho realizzato che dovevo puntare alla libertà e che potevo essere un cavallo pazzo. Ora lo sarò: considero questa conduzione in solitaria un vero trampolino oltre che una grande sfida“.

Si passa poi all’argomento caldo dell’intervista, ovvero quel contenzioso legale con Giancarlo Magalli, qui la Volpe dichiara apertamente che non ha alcuna intenzione di mollare la prese: “lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro“.

Sembra dunque che non ci siano stati miglioramenti per quanto riguarda almeno il lato umano della faccenda. I dissapori e le incomprensioni tra i due presentatori permangono ancora oggi. Non resta che attendere dunque la fine del processo, per scoprire quindi come si concluderà questa vicenda.