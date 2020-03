Adriana Volpe, dietro l’abbandono del GF c’è l’aggravarsi di un parente affetto da Covid-19

Adriana Volpe ha da poche ore abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip“. Il suo addio è stato come un fulmine a ciel sereno, difatti la Volpe dopo essere stata in confessionale è uscita e ha comunicato a tutti i suoi compagni la decisione di andare via e lasciare il gioco, a pochi giorni dalla finale fissata per il prossimo 8 aprile.

La motivazione alla base del suo gesto è oscura, ma subito si è intuito che avesse a che fare con il Coronavirus e con il fatto che le condizioni di salute di qualche suo parente contagiato si siano aggravate in poche ore. Il conduttore del reality show Alfonso Signorini, attraverso una diretta social sul profilo “Chi Magazine” ha confermato che la Volpe ha abbandonato il reality a causa di seri problemi familiari.

Signorini dunque fa riferimento a seri problemi di salute familiari, ma non menziona il coronavirus. Secondo il portale Fanpage invece, l’ex conduttrice de “I fatti vostri” ha ufficialmente abbandonato il reality per motivi legati al Covid-19. Nello specifico, fonti vicine alla produzione hanno confermato la cosa e soprattutto è stato rinsaldato il fatto che le condizioni di un parente di Adriana si sarebbero aggravate e si troverebbe ora in terapia intensiva.

Secondo Fanpage, la Volpe sarebbe stata informata della cosa, per la prima volta, lo scorso 7 marzo e da quel momento le è stata concessa la possibilità di mettersi costantemente in contatto con i propri familiari. La situazione però è drammaticamente mutata e Adriana ha deciso liberamente di abbandonare il gioco per tornare dalla sua famiglia.

L’identità del parente di Adriana Volpe affetto da coronavirus, resta segreta, ciò che è certo è che nel momento in cui Patrick ha posto una domanda ad Adriana sulla triste vicenda che sta vivendo, mentre abbandonava il gioco, il momento è stato censurato dal Grande Fratello e la telecamera è stata spostata in un altro punto della casa.