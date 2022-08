Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: "Al GF Vip perché ha alle spalle potenti santi protettori"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che hanno preso parte alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” nel ruolo di opinioniste, non è mai decollato. Nonostante gli stentati complimenti rilasciati da Adriana, le due nelle varie interviste e sui social network si sono lanciate sempre delle stoccate più o meno pesanti.

La situazione è peggiorata nell’ultimo periodo, quando Alfonso Signorini ha deciso di riconfermare Sonia Bruganelli un po’ a sorpresa, mentre Adriana Volpe viene fatta fuori dal cast per chiamare Orietta Berti. Una scelta che, come riportato nei scorsi mesi da “Dagospia”, l’ex compagna di Roberto Parli avrebbe gradito ben poco.

Il botta e risposta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Intervistata dal settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, Adriana lancia una nuova frecciatina rispondendo a una domanda legata alla sua ex collega televisiva: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre“.

La moglie di Paolo Bonolis però sui social non fa attendere la sua risposta: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. In questa circostanza Sonia Bruganelli si sta riferendo a Michele Guardì, registra di numerosi programmi Rai come “I fatti vostri”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Scommettiamo che…?” e “Unomattina in famiglia”, ove spesso il volto dell’azienda di Viale Mazzini ha chiamato più volte Adriana Volpe per darle uno spazio sul piccolo schermo.

Ormai però per Adriana Volpe la Rai è il suo passato, dal momento che dopo i duri attacchi lanciati negli anni passati ha deciso di voltare pagina. Dopo l’esperienza al “GF Vip” e quella fallimentare registrata a TV8 con “Ogni mattina“, per Adriana si aprono le porte di “In&Out” presso gli studi di Gold Tv a Roma: “Vedrete vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.