Adrian: Teo Teocoli risponde a Claudia Mori che lo aveva accusato di essere un traditore

Sin dalla prima puntata, la serie animata Adrian ha sollevato grandi polemiche e malumori. Tra i tanti che non hanno apprezzato l’aspetto organizzativo del format ideato e prodotto da Adriano Celentano, troviamo anche un personaggio di primo piano come Teo Teocoli.

Il 74enne comico ed imitatore di origini pugliesi, grazie ad un’intervista concessa a La Repubblica, ha avuto modo di esprimere tutta la sua contrarietà su di un programma in cui molti avevano creduto, ma che alla fine non è mai decollato. “Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto. Altro che quello che dice Claudia Mori”.

In effetti all’inizio le ambizioni erano grandi. Così, dopo aver ricevuto una telefonata da Celentano lo scorso mese di dicembre, del molleggiato non ha più avuto notizie. Nel frattempo Teo Teocoli ha avuto modo di sentirsi con Claudia Mori, che le ha chiesto di andare a Verona per registrare la parte live dello show. Il tutto per 30mila euro netti per nove puntate, ma con le spese a suo carico. E considerando che gli avevano proposto di alloggiare dove dormivano loro, una sistemazione da 800 euro al giorno, qualcosa ha evidentemente cominciato a non tornare.

Nonostante tutto, il comico ha raggiunto Verona dove ha trovato Ambra e Michelle Hunziker, ma non Celentano. Anche l’orchestra composta da soli cinque membri non era presente, mentre gli autori erano pressoché inermi: “senza Adriano non si poteva fare niente”. Ma il colpo di grazia è arrivato nel momento stesso in cui Claudia Mori gli ha fatto capire che non avrebbe imitato Adriano Celentano.

Secondo il suo punto di vista, la ragione di questo rifiuto sarebbe molto semplice. “Perchè sa che sono più bravo di lui a fare Celentano! Io non lo imito, lo sostituisco. A quel punto ho detto proprio basta”. E così ha deciso di abbandonare il programma, venendo immediatamente accusato di essere un traditore. Ma per Teo Teocoli lo show non poteva stare in piedi. “Non c’era niente, poca roba, confusa e nemmeno simpatica”.