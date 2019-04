Adele si separa dal marito Simon Konecki, dopo sette anni insieme ed un figlio

Adele ed il marito Simon Konecki si sono lasciati dopo oltre sette anni insieme. La notizia arriva direttamente dai portavoce della cantante britannica, Benny Tarantini e Carl Fysh, che hanno rilasciato un comunicato stampa in cui confermano “Adele ed il suo partner si sono separati”. Il comunicato prosegue confermando che i due sono “impegnati a crescere il loro figlio insieme e con amore. Chiedono, come sempre, di avere privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”.

La cantante 30enne, che è notoriamente molto schiva sulla propria vita personale, ed il 44enne filantropo imprenditore Konecki sono sempre stati estremamente riservati sulla loro storia. Adele ha confermato la relazione a gennaio del 2012, dopo che i due furono avvistati insieme per per la prima volta, ed a giugno dello stesso anno annunciò che i due aspettavano il loro primo figlio, Angelo, nato il 19 Ottobre del 2012.

La famiglia ha sempre vissuto una vita semplice e riservata, passando il tempo tra Londra e Beverly Hills, ma sempre lontani dal clamore e dai paparazzi. A gennaio del 2017, dopo che Adele fu avvistata con una fede al dito, iniziarono le voci che i due si fossero sposati in segreto, voci in seguito confermate dalla stessa cantante alla cerimonia dei Grammy il mese successivo, quando vinse l’ambito premio per l’album dell’anno grazie a “25”.

Durante il suo discorso di ringraziamento, la cantante britannica disse: “Grammy, apprezzo tantissimo il premio, amo il mio manager, mio marito e mio figlio, siete il solo motivo per cui faccio questo”. Nel corso del successivo tour mondiale, che ha registrato sold out in ogni sua data, durante un concerto a marzo del 2017 confermò al pubblico adorante: “Sono sposata adesso”. Dalla fine del suo tour, terminato a giugno del 2017, Adele è rimasta in gran parte lontana dai riflettori.

Forse non a caso, nel corso degli ultimi mesi, la cantante è stata fotografata molte volte in America. Dopo aver partecipato alla super esclusiva festa del dopo Oscar, organizzata da Beyonce e Jay-Z, è stata avvistata in un bar gay di New York insieme all’amica Jennifer Lawrence, a cena con gli attori Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal e mentre entrava in uno studio di registrazione, dove pare che stia lavorando ad un nuovo album.