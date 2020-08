Adele si mostra in bikini: è boom di critiche per l’artista

La famosa artista americana Adele, autrice della canzone “Hello”, ha dato adito a una vera e propria ondata di critiche, di provenienza dalla comunità dei social. Dopo un lungo periodo di silenzio da parte della cantante, sia dai social ma anche dal suo mondo lavorativo (a causa del suo recente divorzio con suo marito Simon konecki) la donna ha da poco pubblicato una foto che ha scatenato una serie di critiche senza fine.

Come in molti sanno, Adele si sottopose qualche tempo fa a una dieta molto ferrea, tanto da perdere ben 45 kg. Oggi è possibile osservare i risultati della dieta in questione. La foto, oggetto di aspre critiche, ritrae Adele indossare un bikini a tema giamaicano, sfoggiando un fisico da capogiro. L’outfit della cantante era anche corredato da un’acconciatura stile afro, con tanto di piume colorate sulle spalle.

Come mai questo look così particolare e sgargiante? Il motivo è molto semplice: sembra che infatti la ragazza abbia deciso di festeggiare, in maniera del tutto privata, il carnevale di Notting Hill, annullato a causa del Covid-19. Ma le critiche rivolte alla ragazza non erano indirizzate al fisico raggiunto.

Sembra che in tanti abbiano criticato aspramente la foto, accusando la cantante di appropriazione culturale. Ovviamente si sono generate due fazioni, tra chi difende la donna e chi invece condanna il suo look sgargiante e poco appropriato, secondo il parere degli haters.

Tra i commenti di Twitter si leggono molte frasi di difesa nei confronti di Adele, come: “Non ho capito perché se la prendono con Adele gridando a l’appropriazione culturale se i Jamaicani hanno chiaramente detto che non lo è“, o anche: “Questa polemica su Adele sinceramente fa acqua da TUTTE le parti. Sta storia dell’appropriazione culturale vi ha bacato il cervello“.

Al momento l’artista sembra che non abbia intenzione alcuna di replicare alle accuse subite, molto probabilmente preferisce che la questione si estingua da sola, così come è iniziata.