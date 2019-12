Adele irriconoscibile al party natalizio, l’ultima foto allarma i fan

Dimenticatevi della vecchia Adele. La voce più potente del panorama musicale inglese sta facendo parlare di sé per l’ultima foto pubblicata sul suo canale social. Infatti, in occasione del suo recente party natalizio, la 31enne inglese sembrava uscita direttamente da una rivista di moda: volto scavato, abito haute couture e girovita stretto.

Di fronte al nuovo e sorprendente scatto fotografico della pop star, il pubblico che la segue ha esternato una sincera preoccupazione per il suo stato di salute. I suoi 32 milioni di fan di Instagram, in apprensione per l’incolumità della loro beniamina, hanno sottoposto i loro personali dubbi alla diretta interessata. Centinaia di followers hanno infatti commentato sotto la foto incriminata, interrogandosi sul perché di tale ulteriore dimagrimento.

Gli estimatori di tutto il mondo, preoccupati per le condizioni di salute di Adele, hanno notato che la cantante è dimagrita ancora, al di là della sua perdita di 30 chili, dichiarata alcuni mesi fa. Tuttavia, il dilagante allarmismo sui presunti problemi di salute dell’artista, non ha turbato minimamente la tranquillità della 31enne londinese, la quale non ha smentito né confermato i rumors sul suo conto.

Stando a fonti vicine alla cantante, i fan dell’artista britannica non hanno motivo di agitarsi e potrebbero tirare un bel sospiro di sollievo, poiché Adele sta bene e non la sua salute non è a rischio. Quella che un tempo era una brillante artista, burrosa e dalle forme pronunciate, adesso sembra essere più tonica e felice che mai.

Ciononostante la nuova immagine di Adele suscita spavento ad alcuni suscettibili fan, i quali hanno definito “spettrale” il suo nuovo aspetto. Il volto smunto, l’innegabile pallore e il punto vita stretto potrebbero essere dei veri e propri campanelli d’allarme legati ad un presunto malessere fisico. Tutti segnali che non sono affatto piaciuti ai suoi devoti aficionados.