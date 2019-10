Adele ha perso 30 chili in un anno grazie alla dieta Sirt

Quella di Adele è una vera e propria trasformazione. Dopo averci abituato con la sua immagine di donna curvy, è stata lei la più ammirata durante la festa di compleanno del rapper canadese Drake. Andato in scena presso gli studi Goya di Hollywood, il party dell’amico si è tramutato in una sorta di vetrina che ha permesso di enfatizzare l’apprezzabile perdita di peso della cantante inglese. Con tutti gli occhi puntati addosso, Adele ha decisamente rubato la scena, supportata per l’occasione da un lungo abito di velluto nero.

A questo punto in tanti si sono domandati cosa fosse successo al suo corpo giunonico. Qualcuno ha inizialmente lasciato intendere che il dimagrimento di 30 chilogrammi fosse interamente imputabile alla recente separazione dal marito Simon Konecki. Secondo quanto emerso da US Weekly, la popstar ha intrapreso invece un percorso con un personal trainer, con il quale si allena tre volte a settimana. Oltre a ciò, è diventata una fan del Pilates Reformer, che segue assiduamente insieme con la moglie del cantante Robbie Williams.

Per non farsi mancare proprio nulla, Adele ha anche abbracciato i dettami della dieta Sirt, un regime alimentare innovativo con il quale consumare alimenti che contengono particolari nutrienti di origine vegetale che attivano le sirtuine, una serie di geni che stimolano il metabolismo, favorendo una rapida perdita di peso.

Chiamati anche super regolatori metabolici, le sirtuine oltre ad aumentare la capacità di bruciare i grassi, migliorano anche l’umore, arrivando ad influenzare i meccanismi che regolano la longevità. A differenza di quanto si possa credere, la presenza di sirtuine non è confinata in qualche alimento esotico ed inaccessibile, ma è facilmente individuabile in cibi come l’olio extravergine d’oliva, il cioccolato fondente, il vino rosso e perfino il the e il caffè. Anche fragole, mirtilli, noci, cavolo, radicchio, cipolla rossa e rucola ne contengono.

Il segreto sta ovviamente nelle quantità e nella giusta combinazione dei cibi, ragion per cui l’efficacia della dieta è subordinata alla supervisione di un medico specialista, capace di adattare il regime alimentare alle esigenze del paziente. E a giudicare dalle ultime foto di Adele, c’è da concludere che la dieta sta funzionando per davvero.