Adele fidanzata con Rich Paul? L’anello indossato a Las Vegas fa parlare

Ascolta questo articolo

A due anni dal loro debutto ufficiale come coppia, Adele e Rich Paul sarebbero ufficialmente fidanzati, secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid britannici. La notizia, che al momento non ha ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale, spiega che la cantante, che ha 34 anni, e l’agente sportivo, che 41 anni, starebbero pianificando il matrimonio per questa estate.

Ad alimentare le voci, il fatto che Adele è stata fotografata con un enorme anello di diamanti al anulare della mano sinistra durante il suo ultimo spettacolo di Las Vegas durante il fine settimana appena trascorso. La cantante di “Someone like you” in realtà indossa l’anello già dallo scorso febbraio, quando lo ha indossato per la prima volta in pubblico durante i BRIT Awards nel 2022. Sebbene ciò suggerisca che la coppia sia fidanzata da almeno un anno, i due non hanno mai confermato ufficialmente di essere pronti a

Mentre Adele tende a tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, è stata molto aperta nel dichiarare il suo amore per Rich. A dicembre ha reso omaggio al suo presunto fidanzato dedicandogli una canzone durante uno dei suoi spettacoli a Las Vegas, cantandogli “Happy Birthday” e dicendo: “Lo amo più della vita stessa, quindi possiamo augurargli buon compleanno? Si chiama Rich!“.

La superstar e l’agente multimilionario si sono incontrati per la prima volta a una festa alcuni anni fa e hanno reso pubblica la loro relazione nell’estate del 2021. Adele e Rich sono apparse pubblicamente l’ultima volta insieme al Superbowl all’inizio di questo mese, mentre la settimana prima hanno presenziato alla cerimonia di premiazione dei Grammy Award.

La cantante di “Rolling in the deep” era stata precedentemente sposata con l’imprenditore Simon Konecki, con il quale condivide il figlio Angelo di nove anni. I due si sono sposati nel 2018, separandosi pochi mesi dopo le nozze.