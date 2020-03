Adele e Harry Styles sempre più vicini: nuovo flirt?

L’ultimo avvistameno di Adele insieme ad Harry Styles risale ai primi giorni dell’anno: i due cantanti avrebbero trascorso insieme un periodo sull’isola di Anguilla, ai Caraibi. I rumors indicano l’inizio di una liason; la storia tra la trentunenne ed il ventiseienne potrebbe essere quella più chiacchierata e misteriosa dell’inizio 2020.

Il primo a parlare, in merito alle supposizioni dei principali giornali di gossip, è stato proprio l’ex One Direction: “Ho l’impressione che ogni volta che due artisti vengono visti insieme crediamo che stiano insieme o che stiano preparando un duetto“. Il ragazzo, che ha rilasciato la sua dichiarazione durante un’intervista per la radio americana Sirius XM, non avrebbe fatto altro che alimentare il mistero, non chiarendo se la vicinanza tra i due sia dettata da un progetto professionale oppure da un rapporto di amicizia.

Secondo le dichiarazioni del Sun, che crede in una sincera e profonda stima reciproca, Harry sarebbe stato molto vicino ad Adele durante il suo periodo difficile. Lo scorso settembre, infatti, la cantante si è separata dal marito Simon Konecki, con il quale ha avuto una relazione durata sette anni, e ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita.

Come la stessa Adele ha confermato, ha deciso di sfruttare il momento difficile per prendere del tempo per sè stessa, seguendo una dieta che l’ha portata ad un forte cambiamento fisico: avrebbe perso oltre trenta chili in pochi mesi. Accanto a lei, però, ci sarebbe sempre stato il suo amico fidato Harry; una fonte vicino ai cantanti avrebbe rivelato: “La controllava costantemente, rimaneva nella sua casa di Los Angeles ogni volta che aveva bisogno di compagnia. Era un amico straordinario per lei quando ne aveva più bisogno“.

Sarebbero state proprio queste costanti attenzioni, ed infine la vacanza insieme, ad aumentare il gossip circa una relazione amorosa tra i due. Styles, che ha avuto molte fidanzate famose, pare si stia ancora riprendendo dalla fine della storia con Camilla Rowe, concentrando le sue attenzioni sul lavoro. Eppure, stando a quanto rivelato al Sun, all’amore ci pensa sempre, sognando addirittura il matrimonio.