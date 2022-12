Addio a Stephen ‘tWitch’ Boss: il dj e ballerino muore suicida a 40 anni

Ascolta questo articolo

Stephen “Twitch” Boss, famoso ballerino, coreografo, DJ e produttore esecutivo di “The Ellen DeGeneres Show”, è morto suicida a 40 anni. A confermare la terribile notizia la moglie 34enne Allison Holker Boss, che ha dichiarato: “È con il cuore spezzato che devo condividere che mio marito Stephen ci ha lasciato“.

È stata proprio Allison a presentarsi martedì presso una stazione della polizia di Los Angeles, denunciando che Stephen era uscito di casa senza la sua macchina, cosa che non era affatto da lui. Poco dopo la polizia ha ricevuto una chiamata da un hotel di Los Angeles, dove il personale aveva trovato il corpo del 40enne. La causa della morte, secondo i primi report dei media americani, sarebbe un’apparente ferita da arma da fuoco autoinflitta.

“Stephen illuminava ogni stanza in cui entrava“, ha dichiarato Allison. “Apprezzava soprattutto la famiglia, gli amici e la comunità e guidare con amore e luce che erano tutte sue. Il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire. Sono certo che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli.

Tre giorni prima della sua morte, l’artista aveva festeggiato il nono anniversario di nozze con Allison, anche lei ballerina professionista. Boss aveva adottato ufficialmente la figlia da lei avuta da una precedente relazione, Weslie Renae, e con la moglie aveva avuto nel 2016 il figlio Maddox Laurel e nel 2019 la figlia Zaia. “Stephen, ti amiamo, ci manchi, e terrò sempre l’ultimo ballo per te“, ha concluso la vedova nel suo messaggio.

Cresciuto in Alabama, Twitch aveva studiato danza al Southern Union State Community College, ed era diventato famoso dopo la partecipazione al talent “So You Think You Can Dance“, nel quale si classificò alla seconda posizione. Dopo aver ballato come comparsa in film come “Blades of Glory” e “Hairspray”, ha iniziato ad ottenere ruoli importanti in “Step Up 3D“, ” Step Up: All In”, e “Magic Mike XXL“. Nel 2014 iniziò a fare ll DJ per lo show di Ellen DeGeneres, diventando produttore esecutivo nel 2020.