Addio a Richard Belzer, per 23 anni protagonista di "Law & Order"

Ascolta questo articolo

I fan del piccolo schermo piangono la morte di Richard Belzer, l’attore, comico e autore noto per aver recitato per oltre 20 anni in “Law & Order: Unità Speciale“. Belzer, che aveva 78 anni, è morto nella sua casa di Bozouls, nel sud-ovest della Francia. A confermare la notizia è stato lo sceneggiatore Bill Scheft.

“Aveva molti problemi di salute e le sue ultime parole sono state: ‘Vaffanculo, figlio di puttana’“, ha detto Scheft alla rivista The Hollywood Reporter. Belzer ha avuto diversi problemi di salute in passato, sopravvivendo al cancro ai testicoli nel 1983, un fatto che ha ispirato la sua commedia speciale della HBO del 1997 “Another Lone Nut”.

Nello stesso speciale, aveva scherzato su un altro momento avvenuto durante lo Show da lui condotto, in cui l’ospite di celebrità Hulk Hogan aveva messo il presentatore in una stretta soffocante, facendolo svenire e sbattere la testa sul palco. Belzer fece causa e in seguito i due contendenti si accordarono in via extragiudiziale.

Belzer era meglio conosciuto per il ruolo del detective John Munch in “Law & Order“. Dopo aver originato il ruolo in “Homicide: Life on the Street” della NBC nel 1993 e aver ripreso il personaggio nella serie principale di Law & Order, è apparso in quasi 330 episodi di SVU tra il 1999 e il 2013, con due cameo aggiuntivi nel 2014 e nel 2016.

“Il detective John Munch, è uno dei personaggi iconici della televisione“, ha dichiarato in una nota Dick Wolf, creatore e produttore esecutivo di “Law & Order”. “Ho lavorato per la prima volta con Richard al crossover tra “Law & Order e “Homicide” ed ho amato così tanto il personaggio, che ho detto a Tom Fontana che volevo renderlo uno dei personaggi fissi dello show. Il resto è storia. Richard ha portato umorismo e gioia in tutte le nostre vite, era un professionista consumato e ci mancherà moltissimo“.