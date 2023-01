Addio a Lisa Loring: fu la prima Mercoledì Addams del piccolo schermo

Ascolta questo articolo

Lisa Loring, l’attrice che ha interpretato Mercoledì Addams nell’adattamento televisivo originale degli anni ’60 de “La famiglia Addams“, è morta a soli 64 anni. A riportarlo i media americani, tramite i quali la figlia Vanessa Foumberg ha confermato che Lisa è morta per complicazioni dovute a un ictus, causato dall’ipertensione.

“È andata pacificamente con entrambe le sue figlie che le stringevano le mani“, ha detto la Foumberg alla rivista di settore The Hollywood Reporter. “È con grande tristezza che do la notizia della morte della nostra amica, Lisa Loring“, ha postato domenica su Facebook l’amica di famiglia Laurie Jacobson. “4 giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall’ipertensione. Era intubata da 3 giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuovere il supporto vitale e lei è deceduta la scorsa notte“, ha aggiunto Jacobson.

La Loring era nata il 16 febbraio 1958 nelle Isole Marshall, e si era trasferita a Los Angels insieme alla madre dopo che i suoi genitori hanno divorziato. Il suo primo ruolo è stato nel dramma medico “Dottor Kildare” nel 1964, quando aveva solo 6 anni. Lo stesso anno, fu scelta per il ruolo di Mercoledì Addams nel primo adattamento per il piccolo schermo, nel quale interpretò il ruolo per 64 episodi fino al 1966. Nel 1977 tornò nell’universo degli Addams col film per la tv “Halloween con la famiglia Addams“.

Lisa è stata sposata quattro volte. Si è sposata con il fidanzato d’infanzia Farrell Foumberg all’età di 15 anni, e da lui ha avuto la prima figlia, Vanessa, l’anno successivo. I due hanno divorziato nel 1974, e sette anni dopo Lisa ha sposato l’attore Doug Stevenson, divorziando dopo due anni e la nascita della figlia Marianne. Nel 1987 ha sposato l’attore pornografico Jerry Butler, divorziando poi nel 1992. Il suo quarto e ultimo matrimonio è stato con Graham Rich, che ha sposato nel 2003 e dal quale ha divorziato nel 2014.

La morte dell’attrice arriva proprio nel momento nel quale il suo famoso personaggio di Mercoledì Addams sta vivendo una nuova ondata di popolarità, grazie allo show di successo di Netflix, “Mercoledì“, prodotto da Tim Burton. Nella serie è Jenna Ortega ad interpretare un’adolescente Mercoledì, mentre Christina Ricci, nota interprete del ruolo nei film degli anni ’90, interpreta una professoressa della scuola.