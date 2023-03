Addio a Lance Reddick, l’attore di "John Wick" morto improvvisamente a 60 anni

Hollywood dice addio all’attore Lance Reddick, morto improvvisamente all’età di 60 anni pochi giorni dopo non essersi presentato ad una premiere a New York alla quale era atteso. Reddick, che interpretava Daniels nella serie poliziesca di successo “The Wire“, è morto “improvvisamente e per cause naturali“, ha detto la sua agente Mia Hansen.

“Lance ci mancherà molto. Vi preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento“, ha dichiarato la Hansen in un comunicato, nel quale ha confermato che il suo corpo è stato ritrovato nella sua casa di Studio City, in California, alle 9:30 di venerdì. “Gli sopravvivono sua moglie Stephanie Reddick e i figli Yvonne Nicole e Christopher“.

Reddick era nel bel mezzo del tour promozionale per l’ultimo capitolo del franchise John Wick, in cui interpretava il ruolo del concierge Charon. Mercoledì sera, l’attore avrebbe dovuto partecipare a una premiere di “John Wick 4” insieme al co-protagonista Keanu Reaves, ma non si è presentato senza spiegare la sua assenza. Il film uscirà nei cinema il 23 marzo 2023.

In una dichiarazione congiunta, Reeves, 58 anni, ed il regista Chad Stahelski hanno dichiarato che gli dedicheranno l’ultimo sequel. “Siamo profondamente rattristati e addolorati per la perdita del nostro amato amico e collega Lance Reddick. Era un professionista consumato ed è stato un piacere lavorare con lui“, hanno detto. “Il nostro amore e le nostre preghiere sono con sua moglie Stephanie, i suoi figli, la famiglia e gli amici. Dedichiamo il film alla sua affettuosa memoria. Ci mancherà molto“.

Reddick sarà ricordato soprattutto per il suo ruolo di Cedric Daniels nella serie poliziesca di successo della HBO “The Wire“, apparendo in tutti i 60 episodi insieme a star come Dominic West e Idris Elba. La sua morte arriva meno di due anni dopo che il collega star di “The Wire” Michael K Williams è morto all’età di 54 anni per overdose accidentale di droga nel settembre 2021.

Non appena si è diffusa la notizia, sono fioccati i tributi per l’attore. “Lance Reddick era un attore meraviglioso e avvincente“, ha scritto Ben Stiller, “e una bella persona. Ha lavorato con mia madre Anne Meara nella sua commedia “Afterplay”, interpretando Raziel, il cameriere angelo della morte. Era squisito in questo e in tutto ciò che faceva. Niente va perduto“.