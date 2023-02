Addio a George R. Robertson, il Capitano dei film "Scuola di Polizia"

Ascolta questo articolo

Ci ha lasciati all’età di 89 anni l’attore George R. Robertson, noto per aver interpretato il Capitano Hurst in ben sei film della serie di commedie “Scuola di Polizia“. A confermare la notizia è stata la stessa famiglia dell’attore canadese, che ha rilasciato una dichiarazione alla rivista cinematografica ‘Hollywood Reporter.

Robertson è morto in un ospedale di Toronto la scorsa domenica, e un memoriale in suo onore è previsto per fine di marzo. Nato a Brampton, Ontario nel 1933, era stato un atleta che aveva vinto diversi premi ai tempi della scuola, prima di attraversare il confine con gli Stati Uniti e frequentare la business school alla Columbia University.

Mentre era lì ha conosciuto la sua futura moglie Adele, con la quale è stato sposato per 61 anni fino alla sua morte. Nonostante avesse un master in economia, ha sentito il richiamo del palcoscenico ed è diventato un attore di teatro prima di passare al grande schermo. Per tutta la fine degli anni ’60 e fino agli anni ’70, si è assicurato piccoli ruoli in film leggendari come “Rosemary’s Baby – Nastro rosso a New York”, “Airport” e “Norma Rae”.

A metà degli anni ’80 si è assicurato il suo ruolo più noto, quello del Capitano Hurst. Il franchise di “Scuola di Polizia” è iniziato nel 1984 e ha generato sette film nel decennio successivo, con Robertson che ha recitato nei primi sei capitoli. Ambientato in una città americana non specificata, il film ruotava attorno a un’accademia di polizia alla quale era stato detto che doveva accogliere tutte le reclute che volevano arruolarsi, anche le più folli.

Robertson si è esibito in un’interpretazione memorabile nei panni di un membro della vecchia guardia che rimpiange i tempi in cui i poliziotti “avevano tutti i Johnson” ed è inizialmente è contrario ai cambiamenti nel suo dipartimento ma in seguito si affeziona ai nuovi arrivati. Nel corso del franchise cinematografico, il suo personaggio riesce a scalare i ranghi fino alla posizione di Commissario.

Steve Guttenberg è stato protagonista i primi film nei panni dell’affascinante criminale Carey Mahoney, che entra nell’accademia di polizia come alternativa alla prigione. Il cast includeva l’ex giocatore di football Bubba Smith, il prolifico caratterista George Gaynes e una giovane Kim Cattrall, molti anni prima dei suoi giorni in “Sex And The City”.