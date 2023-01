Addio a Cindy Williams, la Shirley di "Happy Days" e "Laverne & Shirley"

Ascolta questo articolo

Cindy Williams, la leggendaria attrice nota per la sua interpretazione del personaggio di Shirley Feeney nella sitcom “Laverne & Shirley“, è morta. L’attrice americana aveva 75 anni al momento della scomparsa, che è avvenuta il 25 gennaio ma è stata annunciata solo ora ai media dai suoi figli, Zak ed Emily Hudson.

Attraverso la loro portavoce di famiglia Liza Cranis, Zak ed Emily hanno confermato che la loro madre è morta pacificamente lo scorso mercoledì a seguito di una breve malattia. “La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa“, si legge nella dichiarazione.

“Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito scintillante che tutti amavano“, continua il comunicato dei figli, nati dal matrimonio di Cindy con l’attore e musicista Bill Hudson degli Hudson Brothers. La coppia convolò a nozze nel 1982, per divorziare poi dopo 18 anni di matrimonio nel 2000.

“Siamo sempre stati, e rimarremo, così orgogliosi di lei per molte cose… la sua missione per tutta la vita di salvare gli animali, la sua prolifica abilità artistica, la sua fede e, soprattutto, la sua capacità di far ridere il mondo!” concludono i Zak ed Emily. “Grazie per aver amato la nostra mamma, anche lei ha amato voi“.

La Williams aveva raggiunto il successo grazie al ruolo di protagonista in “Laverne & Shirley“, che nacque come spin off di “Happy Days”, nel quale in alcuni episodi del 1975 la Williams interpretava Shirley e Penny Marshall interpretava Laverne DeFazio. I loro personaggi erano così popolari che la ABC ordinò lo spin off, che iniziò ad andare in onda l’anno successivo. A livello cinematografico, ha avuto ruoli in film cult della storia del cinema come “American Graffiti” di George Lucas e “La conversazione” di Francis Ford Coppola.