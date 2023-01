Adam Rich, bambino de "La famiglia Bradford", morto a 54 anni

Ascolta questo articolo

Adam Rich, l’ex attore bambino che interpretava il ruolo di Nicholas Bradford nello show della ABC “La famiglia Bradford“, è morto all’età di 54 anni, secondo quanto riportato per primo in esclusiva dal sito americano TMZ. In seguito il manager dell’attore ha confermato la notizia, condividendo su Twitter una dichiarazione in merito.

“Grazie a tutti per avermi contattato in merito ad Adam Rich”, ha scritto il manager Danny Deraney. “Se conoscevate Adam, amavate quel ragazzo. E, oh, le storie che poteva raccontare. Ecco la mia dichiarazione“. Deraney ha ricordato Rich come gentile, generoso e un “guerriero nella lotta contro le malattie mentali“. Ha anche commemorato con affetto il suo cliente come “il fratellino d’America“, aggiungendo che molte delle persone che sono cresciute guardandolo, hanno perso una parte della loro infanzia.

L’attore è stato trovato morto sabato 7 gennaio nella sua casa di Los Angeles, e, anche se la causa della morte non è stata immediatamente rivelata, la polizia esclude che si sia trattato di omicidio. Per confermare la causa del decesso sarà necessaria un’autopsia, secondo l’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.

Rich era un grande sostenitore della salute mentale e spesso pubblicava immagini che dicevano “La salute mentale conta” sulle sue pagine social. Il suo ultimo post su Twitter risale al mese scorso, quando dopo la morte per suicidio di Stephen “tWitch” Boss, aveva pubblicato un tweet nel quale cercava di destigmatizzare la malattia mentale

Rich è apparso nel famoso telefilm “La famiglia Bradford” durante tutte le sue cinque stagioni, dal 1977 al 1981, interpretando il figlio di Tom Bradford, Nicolas. Il ruolo era poi stato ripreso per il film “Matrimonio in casa Bradford” del 1989. La serie è andata in onda la prima volta in Italia sulla Rai nel 1978 col titolo “Otto bastano“, traduzione letterale del titolo originale americano, mentre il resto delle stagioni fu acquistata dall’editore Rusconi, a capo di diverse reti locali, e rilevata poi da Fininvest/Mediaset col il nuovo titolo.