Achille Lauro si schiera a favore di Open Arms: "Vergognoso lasciare morire quelle persone"

Achille Lauro, cantante che si è fatto conoscere al Festival di Sanremo, non ha paura di dire cosa pensa, anche delle varie questioni attuali che stanno imperversando in Italia. Una su tutte è l‘Open Arms e il trattamento che viene riservato ai migranti, da giorni braccati in mare senza aiuto. Ecco perché ha deciso di far sentire le proprie ragioni con un post su Instagram in cui spiega tutto il suo dissenso e appoggia Open Arms.

Il cantante si schiera dalla parte di Open Arms e attacca sia gli italiani, ma anche il governo che non stanno facendo nulla per soccorrere i migranti che sono in mare. Inoltre, Achille Lauro ricorda i molti italiani che si sono trovati nella stessa identica condizione quando hanno deciso di abbandonare la loro terra, l’Italia, per fare fortuna o cercare una opportunità all’estero.

Achille Lauro si dice disgustato e vergognosa da questa situazione. Ecco il suo post pubblicato su Instagram: Tra il 1861 e il 1985 gli italiani emigrati all’estero sono stati circa 29 milioni. Immaginate vostra madre e vostro padre morirvi davanti annegati perché nessuno vi aiuta. Questo sta succedendo. Quello che sta succedendo non è solo ignorare la gente che ha un disperato bisogno di aiuto, quello che sta succedendo è essere complici di delitti. È un’umanità senza umanità. Buon Ferragosto.

Oltre ad Achille Lauro e, prima di lui, sono tantissimi i volti dello spettacolo che si stanno adoperando perché si faccia qualcosa per aiutare i migranti. Uno dei primi è stato l’attore Richard Gere, il quale è giunto a Lampedusa per dare una mano e soccorrere le persone in difficoltà. Un gesto che ha attirato tantissime critiche, soprattutto dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha commentato con dure e feroci parole indirizzate all’attore.

Insieme a Richard Gere e ad Achille Lauro, sono tantissimi gli altri personaggi che hanno deciso di abbracciare la causa Open Arms. Tra questi, Chef Rubio, ma anche divi d’oltreoceano, come Antonio Banderas che ha usato il termine “orrore” per definire tutto ciò e lo stesso Javier Bardem che vuole che sia la Spagna a dirimere l’emergenza e fare qualcosa.