Accuse inquietanti sul profilo Instagram di Adriana Volpe, l’ex marito tuona: Un video dirà tutta la verità!"

Alla vigilia del suo esordio come opinionista del Grande Fratello Vip 6 assieme alla collega Sonia Bruganelli, Adriana Volpe deve fronteggiare l’ennesimo attacco dell’ormai ex marito Roberto Parli, che le ha fatto nuovamente delle accuse molto pesanti. Sì, perché non è la prima volta che la showgirl si trova a fare i conti con quelli che appaiono sempre più come una sorta di deliri dell’uomo, dal quale si sta separando.

Imprenditore svizzoro di successo, nonché compagno di Adriana Volpe per oltre dieci anni, Roberto Parli è anche il padre della sua unica figlia, Gisele, che non ha ancora dieci anni. E proprio la bambina viene messa in mezzo dal padre in questo scontro acceso che vede lui fare accuse molto pesanti e palesemente fantasiose, e la Volpe rispondere cancellando e facendo sapere di aver dato mandato ai suoi legali di agire.

Roberto Parli ancora contro l’ex moglie Adriana Volpe: “Vergogna!”

Se qualche mese fa Roberto Parli aveva accusato Adriana Volpe di portarsi a casa l’amico Marco Profeta e di girare in casa completamente nuda davanti agli occhi della piccola Gisele (anche se poi aveva chiesto inutilmente scusa per queste calunnie gravissime), stavolta l’uomo si è accanito con la partecipazione dell’ex moglie al GF Vip 6 nelle vesti di opinionista.

E così col suo nuovo profilo Instagram (ha fatto sapere che il precedente è stato hackerato e che non è ancora riuscito a rientrarne in possesso), l’imprenditore ha commentato una foto pubblicata da Adriana Volpe che la vede assieme al suo nuovo “capo” e collega, il conduttore del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini.

“Ma alla figlia che continua a stare male e a piangere nessuno pensa, neanche quelli del Grande Fratello” ha tuonato Roberto Parli, che ha poi continuato a commentare con frasi come “vergogna” oppure “vi dovete solo vergognare”. I commenti sono stati immediatamente cancellati, ma resta sospesa un’inquietante promessa fatta qualche giorno fa dall’uomo sul suo profilo Instagram, ovvero quella di raccontare una volta per tutte la sua “verità” su Adriana Volpe. Restiamo dunque in attesa della sua prossima mossa.